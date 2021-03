Il punto su Romagnoli. La fascia al braccio non è più garanzia di permanenza al Milan

La trattativa per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2022, si preannuncia tutt'altro che semplice. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il suo agente Mino Raiola, per firmare il prolungamento, chiede quasi il doppio dell'attuale ingaggio: da 3,5 a 6 milioni di euro netti a stagione. Difficile che il club di via Aldo Rossi possa soddisfare questa richiesta. In questo senso - si legge - la fascia al braccio non è più garanzia di permanenza e nemmeno di una maglia da titolare.