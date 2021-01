Il punto sulla Ligue 1 - Lione ko in extremis. PSG e Lille appaiate in vetta

La 20ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021, apertasi con la vittoria 3-2 fuori casa del Monaco contro il Montpellier (protagonista il capito monegasco Ben Yedder con una doppietta), registra la sconfitta casalinga per 1-0 del Lione di Rudi García contro il Metz (decisivo Leya Iseka all'89') che, in un sol colpo, viene scavalcato al 1° posto in classifica sia dal Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino che dal Lille di Christophe Galtier. I Parisiens superano 1-0 in trasferta l'Angers grazie alla rete di Kurzawa al 70' mentre i Dogues, trascinati dalle reti di Bamba e David, vincono in rimonta 2-1 in casa contro il Reims.

Stesso identico risultato anche per Nîmes e Rennes che, entrambe fuori casa, s'impongono rispettivamente contro il Marsiglia (determinante Eliasson con una doppietta) e contro il Brest mentre il Bordeaux, anch'esso in trasferta, cala il tris ai danni del Nizza (reti di Hwang, Baysse e Bašić). Chiudono il quadro degli incontri di giornata la vittoria casalinga 1-0 dello Strasburgo sul Saint-Étienne (risolutivo Ajorque al 29') ed il pareggio 1-1 tra Nantes e Lens.

Paragrafo a parte per il match tra Lorient e Digione che, dopo i dodici casi di positività al COVID-19 riscontrati tra le fila dei bretoni, è stata rinviata a data da destinarsi nella giornata di venerdì.

Ligue 1 Uber Eats 2020/2021

20ª giornata

Venerdì 15 Gennaio 2021

21:00 - Montpellier-Monaco 2-3

Sabato 16 Gennaio 2021

17:00 - Marsiglia-Nîmes 1-2

21:00 - Angers-PSG 0-1

Domenica 17 Gennaio 2021

13:00 - Brest-Rennes 1-2

15:00 - Lorient-Digione (rinviata a data da destinarsi)

15:00 - Nantes-Lens 1-1

15:00 - Nizza-Bordeaux 0-3

15:00 - Strasburgo-Saint Étienne 1-0

17:00 - Lille-Reims 2-1

21:00 - Lione-Metz 0-1

Classifica: PSG 42, Lille 42, Lione 40, Monaco 36, Rennes 36, Marsiglia** 32, Angers 30, Bordeaux 29, Metz 28, Lens* 28, Montpellier 28, Brest 26, Strasburgo 23, Nizza* 23, Reims 21, Saint-Étienne 19, Nantes 18, Nîmes 15, Digione* 14, Lorient* 12.

*una partita in meno.

**due partite in meno.