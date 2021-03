Il rammarico di Gasperini: "Atalanta sotto il solito standard, preso gol evitabili contro il Real"

"Abbiamo subito dei gol evitabili che hanno spalancato la qualificazione al Real in un contesto che poteva essere più equilibrato". Così Gian Piero Gasperini, a Mediaset, commentando il 3-1 contro il Real Madrid che ha estromesso l'Atalanta dalla Champions. "Avremmo avuto qualche chance in più, è il nostro rammarico. La Champions è stata un'esperienza positiva per tutti, abbiamo fatto 11 punti nel girone, ci rimangono un po' queste due gare in cui - seppur difficili - potevamo fare qualcosa in più".

Cosa ha imparato da questa esperienza? "Al di là degli episodi, che in questa competizione sono determinanti, l'aspetto tecnico è fondamentale a questi livelli. Deve esserci precisione tecnica, abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi e controlli, stando sotto al nostro standard".