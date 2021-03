Il Real Madrid ha superato gli ottavi di Champions per la prima volta dall'addio di CR7

Il 4-1 complessivo contro l’Atalanta, e il conseguente passaggio ai quarti di finale, segna un passo non da poco per il Real Madrid. Si tratta infatti della prima volta che le merengues superano una gara a eliminazione diretta di Champions League dall’addio di Cristiano Ronaldo: in entrambe le due stagioni precedenti, infatti, il Real aveva salutato la competizione agli ottavi. In precedenza, nelle otto stagioni dal 2010/2011 al 2017/2018, la squadra spagnola era sempre arrivata almeno in semifinale.