Il retroscena di Gosens: "L'estate scorsa era fatta con lo Schalke 04, ma l'Atalanta ha detto no"

Robin Gosens oggi potrebbe giocare nello Schalke 04. A raccontarlo è stato lo stesso laterale dell'Atalanta, apprezzato dai top club di tutta Europa, all'interno della sua autobiografia: "Sapevo esattamente quello che volevo - racconta il tedesco riferendosi alla fine della stagione 2019-2020 -. Andare allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno di giocare in Bundesliga, ma avrei anche militato nel club del mio cuore e, soprattutto, sarei tornato a vivere in Germania".

Un messaggio arrivato da Gelsenkirchen proprio nel giorno dei festeggiamenti per la qualificazione in Champions della Dea: "Ciao Robin, saresti interessato all'argomento S04? David Wagner contatterebbe il tuo agente lunedì. Buone celebrazioni stasera! Glückauf, Michael Reschke". Con una decisione già presa e un accordo in cantiere, senza aver fatto i conti però con la resistenza del club dei Percassi. "Ero incredibilmente felice. Le condizioni erano perfette, ma purtroppo non è cambiato assolutamente nulla. L'Atalanta non mi ha voluto lasciare andare in nessuna circostanza", l'anticipazione filtrata alla stampa in vista della pubblicazione del libro di Gosens fissata per il prossimo 8 aprile.