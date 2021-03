Il retroscena di Sanremo. Invito ufficiale per Lukaku ma il belga ha declinato

"Telefoni staccati per tutti, da Manchester a Sanremo". La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena sul Festival che ha visto protagonista Zlatan Ibrahimovic. Come riporta la rosea infatti, al belga sarebbe stato recapitato un invito ufficiale dal Festival, che andava ben oltre la battuta di Ibrahimovic in conferenza. Un invito prontamente e seccamente declinato da Big Rom, che punta solo allo scudetto con l'Inter e non vuole altre distrazioni.