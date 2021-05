Il ricordo di Kakà legato a Juve-Milan? "Il 3-1 a Torino. Ma anche quello del fallo di Cannavaro"

Qual è il ricordo più bello legato a Juventus-Milan per Kakà? Ospite del canale ufficiale dei rossoneri su Twitch, l’ex campione brasiliano ha risposto così: “Diciamo che quello del 3-1, che se non sbaglio è stata la mia prima partita a Torino, nell’anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. Penso che sia stata la sfida con la Juve più bella per me. Poi ce ne sono altri, per esempio il gol in rovesciata a San Siro. Ora magari metterò un po’ di pepe, ma c’è anche quello che se vincevamo potevamo vincere il campionato, con un fallo di Cannavaro. Sono ricordi belli che fanno parte della storia di questa bellissima partita. Giocare Milan-Juve è sempre stato un piacere immenso”.