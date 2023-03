Il ringraziamento della Lazio a Bianchessi: "Lavoro svolto con professionalità e dedizione"

“Nelle scorse settimane il direttore del settore giovanile Mauro Bianchessi aveva manifestato la volontà di riavvicinarsi a casa e alla sua famiglia e, di conseguenza, di porre termine con anticipo al suo impegno contrattuale con la S.S. Lazio". Questo il comunicato con cui il club biancoceleste saluta Bianchessi dopo l'ufficialità arrivata in giornata: "Rispettando il suo desiderio, la S.S. Lazio lo ringrazia per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e impegno da luglio 2017 ad oggi. L'attuale dirigenza, che al momento sovraintende le attività della Lazio Primavera e di Lazio Women, subentrerà quindi da subito nelle funzioni relative anche al settore giovanile, in attesa che nei prossimi giorni si definisca e si completi l'organigramma del comparto”.