Il Sassuolo cerca un centrocampista: trattativa in corso con il Liverpool per Grujc

vedi letture

E' alla ricerca di un centrocampista il Sassuolo, che presto potrebbe perdere Manuel Locatelli, e secondo quanto riporta Sky la dirigenza neroverde starebbe seguendo da vicino Marko Grujic, serbo lo scorso anno in prestito al Porto. La trattativa sarebbe in corso, con il Sassuolo molto interessato al classe '96, che non resterà a Liverpool.