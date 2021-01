Il Sassuolo crea, ma il Parma segna: ci pensa Kucka di testa, al Mapei è 0-1 al 45’

Il Parma di mister D’Aversa chiude in vantaggio il primo tempo al Mapei Stadium nella sfida contro il Sassuolo. Diverse occasioni per i padroni di casa, ma i ducali sono riusciti a trovare il gol con Kucka: inserimento di testa e primi 45’ di gioco in archivio grazie alla zuccata vincente del numero 33. Solite trame di gioco da parte degli uomini di De Zerbi, ma serve maggiore concretezza nell’ultimo passaggio per poter ribaltare la situazione nella ripresa.

OCCASIONI DA GOL - Pronti-via, Kucka prende subito una scarpata sulla nuca: giallo per Chiriches, intervento davvero pericoloso da parte del centrale neroverde. Il Parma prova a chiudere gli spazi, ma al 10’ arriva la prima vera occasione del match per il Sassuolo: Kyriakopoulos ci prova, palla che si infrange sulla traversa. Dopo pochi minuti Caputo prova il diagonale, Sepe blocca senza nessuna difficoltà. Al 17’ si vede anche il Parma: Kucka si sfila sulla destra e prova il cross in mezzo, Pezzella viene anticipato da Toljan. Al 22’ Caputo trova il gol del vantaggio, ma il VAR evidenzia la posizione irregolare del numero 9 neroverde.

CI PENSA KUCKA - Dopo la rete annullata il Sassuolo non forza mentre gli ospiti gestiscono e provano a respingere gli assalti. Al 34’ il Parma protesta per un fallo di mano in area di rigore di Ayhan, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione dubbia di Gervinho. Al 37’ Kucka sblocca la sfida: il centrocampista si libera bene dalla marcatura di Chiriches e anticipa tutti, superando Consigli. Il Sassuolo non reagisce, il Parma tiene: si va negli spogliatoi sull’1-0 in favore dei crociati.

