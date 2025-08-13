Ufficiale Trento, porta blindata. Barlocco ha prolungato fino al 2027

Il Trento ha annunciato tramite i propri canali ufficiali il prolungamento del portiere Sergio Barlocco. Il classe 2004 ha rinnovato fino al 2027. Di seguito il comunicato:

A.C. Trento 1921 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Sergio Barlocco, che si lega al Club gialloblù fino al 30 giugno 2027. Arrivato a Trento nella scorsa stagione, Barlocco ha subito dimostrato il proprio valore, totalizzando 32 presenze, 11 clean sheet e risultando determinante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali del Club. A.C. Trento 1921 si congratula per il prolungamento contrattuale di Sergio Barlocco, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra