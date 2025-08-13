Ufficiale
Inter U23, dal Cesena arriva in prestito il 2004 Antonio David
È pronto ad affrontare una nuova avventura in prestito Antonio David, che si trasferisce a titolo temporaneo dal Cesena alla Inter U23. Per il terzino sinistro si tratterà della terza esperienza in Serie C. Nel 2023-24 aveva fatto parte del gruppo squadra dei romagnoli, mentre l’anno scorso ha accumulato esperienza al Gubbio.
Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Antonio David dal Cesena F.C.. Il calciatore classe 2004 si trasferisce all'Inter U23 a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club nerazzurro".
