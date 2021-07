Il segreto di CR7: al picco di velocità il cuore ha battiti da Superman. Al top anche Chiellini

vedi letture

Lo scorso ottobre ha battuto il Covid e oggi si è sottoposto alle visite mediche per la Juve con il sorriso sulle labbra. Cristiano Ronaldo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non ha certo avuto cali di rendimento in questi mesi. Anzi, i test hanno sempre confermato i suoi incredibili parametri atletici. Ne sa qualcosa il dottor Adriano Di Paco, che lo aveva promosso al suo arrivo alla Juve: oggi un nuovo test cardiopolmonare non potrà che confermare la storia di sempre. Ai picchi di velocità - si legge - la sua frequenza cardiaca è incredibilmente bassa: roba da Superman. Tra i bianconeri al top sotto questo profilo ci sono anche Giorgio Chiellini e Leo Bonucci, come Andrea Barzagli sino a quando ha giocato.