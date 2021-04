Il sottosgretario Costa: "Possibile il 15/20% di tifosi sugli spalti per la finale di Coppa Italia"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute con delega allo sport per affrontare il tema della riapertura degli stadi:

Apertura stadi a Maggio?

"Quella di ieri è stata una giornata importante, da tempo sostenevo che ci volesse un piano per la riapertura per dare speranza ai cittadini. Dal 26 Aprile, vorremmo far fare anche calcetto e gli sport di contatto. Lo sport è importantissimo, bisogna considerare sia i professionisti che gli amatori. Da metà maggio riapriranno le piscine e a giugno le palestre. Per l’inizio degli europei ci sarà il 25%. La finale di Coppa Italia può essere un evento apribile al pubblico, magari con una percentuale minore del 15-20%. Il piano vaccinale è importantissimo, ci permette ad ora di somministrare 10 milioni di dosi al mese. Abbiamo l’estate alle porte e dunque il virus potrà essere combattuto meglio.

Divisioni in fasce?

"La priorità sono le persone fragili, perché permette agli ospedali di far riaprire altri settori oltre al covid. Bisogna svuotare le terapie intensive. Appena dopo le persone fragili, bisogna considerare i lavoratori pubblici".