Il tabù è sfatato, ma la Juve resta una nemesi: i precedenti di Conte contro i bianconeri

Nel 2012, Antonio Conte era sull’altro lato della barricata. Quello bianconero, vestito per tanti anni, anche da allenatore. Quando l’Inter di Stramaccioni diventava la prima squadra in grado di battere la Juventus allo Stadium, il salentino era il tecnico dei futuri campioni d’Italia. Da lì in poi, tutto è cambiato, tanto che domani Conte tornerà a casa sua da avversario, ancora una volta. L’Inter negli anni ha faticato contro la Juve, e mai più vinto a Torino da quell’exploit.

E Conte? La Juve era un tabù. Sfatato proprio in questa stagione, alla diciottesima giornata: la vittoria conquistata a San Siro dall’Inter è stato infatti il primo successo in carriera dell’ex capitano contro la “sua” Juventus. Fin lì, Conte l’aveva affrontata altre quattro volte, sempre uscendone male: battuto con l’Arezzo e con l’Atalanta, ma anche due volte su due contro Sarri nel campionato 2019/2020. Quindici gol subiti, quattro siglati. Ci è ricascato nella semifinale di andata, sconfitta 1-2 a San Siro dalla sua vecchia amante e ormai nemesi. Proverà a rifarsi domani, in palio c’è la finale di Coppa Italia.