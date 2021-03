Il tesoro di Crotone: Junior Messias è un talento da Serie A. E piace a tutti

La storia di Junior Messias è una favola e il lieto fine ci sarà comunque, a prescindere da quella che sarà la sorte del Crotone in questa stagione. Nella classifica della media voto di Tuttomercatoweb.com, è ventiduesimo, una sola posizione dietro a Gianluigi Donnarumma. Di lui, il ds Giuseppe Ursino ha detto: ""In certi campionati, giocatori come lui non si seguono, io li chiamo ‘giocatori nascosti’. Lui giocava in una squadretta a Torino e fatto moltissimi sacrifici, fisicamente ha 4-5 anni in meno di quelli biologici. In Italia centrocampisti come lui non ce ne sono. Non c’è giocatore avversario che riesce a tamponarlo sul primo dribbling. È uno di quei giocatori che, per come attualmente sono considerati i nostri centrocampisti, ce ne sono pochi".

Da Serie A Il Crotone lo sa bene. Junior Messias è un giocatore da Serie A. E' un attaccante che gioca da centrocampista, uno che ha un dribbling sudamericano e che ha saputo saltare in carriera ogni ostacolo. E' l'oro del club, il salvagente oltre il paracadute. La cessione sembra scontata perché uno così fa gola a tutti. Le classifiche di rendimento dicono che per giocatori saltati, ha pochi eguali, in Italia e in Europa. Se ne stanno accorgendo in molti, di un ragazzo che vive una favola e ha un futuro da Serie A garantito.