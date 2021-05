Il tifoso granata Chiambretti: "Oscar alla miglior interpretazione comica? Lo darei a Pirlo"

Padrone di casa di Tiki Taka e notoriamente tifoso granata, Piero Chiambretti ha commentato il campionato e la sua ultima giornata in un’intervista per La Gazzetta dello Sport: “L’Oscar alla migliore interpretazione comica? Forse, per paradosso, lo darei a Pirlo e alla sua faccia. A parte due volte in cui ha esultato correndo dai giocatori, come l’altra sera in Coppa Italia, ha mantenuto per 37 giornate quell’espressione alla Buster Keaton, immutabile e involontariamente comica”.