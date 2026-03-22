Il Torino cade a San Siro, D’Aversa si prende la prestazione: “Ho visto ciò che volevo”

Un grande primo tempo e una partita rovinata da tre minuti di black-out, al Torino è già capitato tante volte in questa stagione e si è ripetuto a San Siro. Contro il Milan, però, i granata hanno saputo dopo i due schiaffoni subiti da Rabiot e Fofana senza sfaldarsi e, anzi, sono riusciti pure a riaprirla e ad alimentare le speranze di rimonta. “In pochi minuti abbiamo buttato via una partita in cui avremmo meritato un risultato diverso: per merito di Maignan il Milan porta casa un risultato pieno, che non rispecchia l'andamento della gara” ha commentato il tecnico Roberto D’Aversa dopo la sconfitta per 3-2. “C'è dispiacere per i nostri tifosi, sono venuti in tanti e avremmo voluto regalare un risultato positivo” il messaggio mandato alla gente granata, con oltre 1500 persone che hanno seguito la squadra a San Siro.

Nel complesso, però, è stato un Toro che ha lasciato soddisfatto il tecnico. “Il bicchiere è pieno per tre quarti, non interamente per il risultato finale ma la partita l’hanno fatta i miei ragazzi contro la seconda in classifica e davanti a un pubblico entusiasta - ha spiegato D’Aversa - il rammarico è solo sul risultato: avevo chiesto di fare una partita da Toro e i ragazzi l’hanno fatta, sono orgoglioso di loro”. Ora ci saranno due settimane di pausa per la nazionale, la marcia di Vlasic e compagni ripartirà ancora in trasferta ma su un campo decisamente meno proibitivo rispetto a San Siro: la squadra sarà di scena a Pisa nella domenica di Pasqua, il prossimo 5 aprile. “Se questa squadra si è trovata coinvolta nella zona pericolante qualche motivo c’è, ora lavoriamo bene e poi ragioniamo sul prossimo impegno” le parole del tecnico sulla classifica. La Cremonese è arrivata a sei punti, ma il margine resta ancora confortante.