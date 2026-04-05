Il Torino e il trittico salvezza, D'Aversa: "Tre gare fondamentali per noi"

Il Toro torna a fare sul serio, nella domenica di Pasqua Vlasic e compagni saranno di scena a Pisa: l’imperativo è quello di chiudere definitivamente la pratica salvezza. D’Aversa e i suoi ragazzi hanno tre partite consecutive per scacciare via del tutto i fantasmi della retrocessione, dopo la trasferta in Toscana ci saranno in rapida successione gli appuntamenti contro Verona all’Olimpico Grande Torino e Cremonese allo Zini. “Ci aspetta un mini-ciclo di gare fondamentali, saranno importanti per il raggiungimento del nostro obiettivo e per migliorare la classifica - ha spiegato l’allenatore alla vigilia della trasferta in Toscana - e alla mia squadra ho detto che pretendo la salvezza: significa che dobbiamo superare tutti gli ostacoli e faremo di tutto per raggiungerla”.

Vincere almeno due partite su tre garantirebbe virtualmente la permanenza in Serie A, ma soprattutto permetterebbe di cominciare a programmare il futuro che ad oggi resta un enorme buco nero. Intanto, però, D’Aversa deve guarire il Toro da questo mal di trasferta acuto: il suo impatto lontano da casa è stato da zero punti ma ha anche dovuto affrontare le gare a Napoli e a Milano contro i rossoneri, nel complesso però i granata sono quartultimi come rendimento esterno. Negli ultimi due mesi hanno ottenuto un solo punto lontano da casa, l’unico acuto in questo inizio di 2026 è quello di Verona il 4 gennaio scorso oltre al bis in Coppa Italia nella Capitale contro la Roma. Anche nelle altre trasferte con Baroni, però, Vlasic e compagni avevano tenuto un andamento lento, vincendo ancora all’Olimpico contro i giallorossi a metà settembre e riuscendo a ripetersi ormai sotto Natale, il 21 dicembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’unico altro risultato degno di nota nelle gare esterne è lo 0-0 nel derby contro la Juve, con il Toro che riuscì a tenere per la prima volta la porta inviolata all’Allianz Stadium. Adesso, però, D’Aversa vuole cercare il colpo grosso a Pisa già a Pasqua, così da potersi sedere al tavolo a parlare di futuro con il presidente Cairo e il ds Petrachi avendo in tasca il pass salvezza.