Il Torino fa sul serio per Pereyra: la prossima settimana incontro con gli agenti del giocatore

vedi letture

Sembra lontano, per ora, il rinnovo di Roberto Pereyra con l'Udinese. Il centrocampista bianconero è in scadenza a giugno e per il momento non ha prolungato il suo contratto con la formazione friulani. Il club ha messo sul piatto un'offerta da 2,2 milioni di euro netti ma il giocatore per il momento sta prendendo tempo spostando il momento della firma.

Incontro in programma

Il giocatore argentino fa gola però a diversi club italiani. Fra questi, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe anche il Torino. I granata non vogliono farsi sfuggire di ottenere un rinforzo a parametro zero e la prossima settimana potrebbe esserci un incontro dopo quello nei giorni scorsi. Su Pereyra ci sarebbero stati anche sondaggi di Atalanta, Fiorentina, Roma e Lazio.