Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pereyra: "Pensavo che alla Juve avrei fatto il magazziniere. Allegri vero uomo di spogliatoio"

Pereyra: "Pensavo che alla Juve avrei fatto il magazziniere. Allegri vero uomo di spogliatoio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:15Serie A
Alessio Del Lungo

Roberto Pereyra oggi è un giocatore dell'AEK Atene, ma in passato ha vestito le maglie di Udinese e Juventus in Italia e, nel corso della sua intervista a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato il suo arrivo in Friuli: "Ci sono stati subito dei problemi col contratto: qualcosa non tornava. Sono stato 2-3 giorni in albergo. Poi mi hanno detto: ‘Forse devi tornare a Buenos Aires’. E io: ‘E ora che ca*zo faccio?’. Ma loro: ‘O firmi così, o niente’. Non volevo altro: ‘Io sono qui per giocare a calcio. Risolviamo tutto: voglio rimanere’".

La Serie A era un'occasione importante.
"È stata lunga, però non volevo tornare indietro. A Udine ho dato tutto me stesso: sono stato giorni interi lì fra allenamenti, riunioni, ritiri mettendo in secondo piano la famiglia, ma rimarranno per sempre nel mio cuore".

Il tecnico al suo arrivo era Guidolin.
"Una volta gli dissi: 'Ti avrei voluto picchiare per come mi hai trattato i primi 6 mesi all’Udinese’. Siamo scoppiati a ridere. Lui era un tipo nervoso, urlava sempre in allenamento. Io mi dicevo: ‘Ma che sta facendo questo signore?’. I primi tempi a Udine è stato complicato: là alle 20 avevano già cenato, io per quello’ora uscivo per fare spesa… e trovavo tutto chiuso. Poi non capivo la lingua, gli allenamenti erano diversi. Tutta roba nuova: tattica, alimentazione. Sono stato davvero male".

E infatti fu un oggetto misterioso.
"Guidolin è stato un maestro, ma all’inizio non mi faceva giocare. Tornavo a casa urlando: ‘Me ne vado, non gioco e non capisco perché’. Ho sopportato ritiri, viaggi, doppi allenamenti. Mi dicevano: ‘Pereyra devi migliorare qua e là’. E io dovevo andarci. Facevo tutto, poi arrivava il giorno della partita e il mister diceva: ‘Questa è la formazione, in panchina ci vanno loro e in tribuna questi 3’. Fra i 3 c’ero sempre io".

A Natale cambiò tutto.
"Mi sono detto: ‘è il mio momento. Torno a casa una settimana e poi torno’. Lì sono rinato. È cambiato qualcosa dentro di me. Dallo stare in panchina senza giocare per tante partite di fila fino ad essere titolare per 2 anni. Da quel momento Guidolin non mi ha più tolto dal campo. ho giocato in tutti i ruoli del centrocampo. Alla fine devo ringraziarlo".

Com'era Di Natale?
"Non era normale. Si allenava due volte a settimana: faceva la rifinitura, si presentava alla partita e ti faceva vincere. Quando si allenava, prendeva uno dei portieri delle giovanili e iniziava a calciare: punizioni, rigori, tiri. Tutti gol. Io lo guardavo e rimanevo a bocca aperta. Provavo pure ad imitarlo, ma niente. È stato il più forte con cui ho condiviso lo spogliatoio in quel periodo".

Chi altro si vedeva che era davvero forte?
"A me piaceva tantissimo anche Muriel, magari non segnava tanto, ma aveva un talento incredibile. Poi c’erano Benatia, Handanovic, Zielinski: era un’Udinese forte. E poi Bruno Fernandes: ai tempi non era titolare, ma poi si è trasformato. Si vedeva già la sua qualità, il talento… e la personalità soprattutto!".

Poi è stato anche al Watford.
"Al mio arrivo c’erano Okaka, che avevo conosciuto al Watford, e De Paul. Poi è arrivato anche Deulofeu. Quando mi hanno detto che l’Udinese mi voleva di nuovo, ho accettato senza pensarci: con loro potevo tornare a divertirmi".

Ci racconti il passaggio alla Juventus.
"Quando ho saputo del loro interesse, ho detto: ‘Che vado a fare? Al massimo il magazziniere’. In quella Juventus c’erano dei mostri: davanti avevo Pirlo, Pogba, Marchisio, Vidal. Sapevo di partire indietro, ma dovevo giocarmela. Non sai mai cosa può succedere. Pensavo: ‘Vai e vedi. Magari dopo una settimana ti dicono ‘grazie Pereyra, puoi andare’. Ricordo ancora le loro prime parole: ‘Qua si gioca solo per vincere’. Io muto pensavo: ‘Oh, caz*o’".

Con Allegri com'è andata?
"Hanno dimostrato di volermi veramente. Per il mister ero il primo cambio, ma ho giocato molto anche da titolare. Davo tutto me stesso e Allegri lo vedeva. Lui era un vero uomo di spogliatoio: rideva, scherzava, si sentiva in corridoio che urlava. A volte entrava con l’asciugamano sulle spalle… E mi faceva: ‘Dai Tucu, andiamo in sauna’. Non te lo aspetti da un allenatore, ma era un modo per compattare il gruppo. Non ti regalavano nulla. Un giorno non mi sono presentato a fare un’attivazione prima di un allenamento. Il mister è venuto da me: ‘Perché non sei andato?’. E io: ‘Mister, sono un po’ stanchino’. Lui: ‘Così non va bene eh, la prossima volta te ne vai’".

Ha giocato anche una finale di Champions.
"Spiegare cosa si prova in quei momenti è difficile. Avevi tutti attorno: flash, tv, gente. Ma lì non ci fai caso: vuoi solo giocare. Per tutta la settimana si è parlato solo di quello. Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini erano sereni. Lo percepivi, sempre. Ma in allenamento andavano tutti fortissimo. Alla Juventus era come giocare una partita ogni giorno. Il livello era altissimo. Arrivavi alla domenica sapendo già che avresti vinto".

Come mai si è lasciato tentare dal Watford?
"I primi tempi mi chiedevano: ‘Ma scusa: tu eri alla Juventus e sei venuto qui. C’è qualcosa che non torna’. E io rimanevo come un cog*ione. Rispondevo: ‘Che dovevo fare? Io sono venuto per giocare a pallone’. Lì per lì non mi rendevo conto di essere stato al top del livello mondiale. Non dovevo andarmene via: quello rimarrà per sempre il mio rimpianto. Per molto tempo è stata una ferita aperta, mi faceva male. Se al giorno d’oggi mi dicessero: ‘Hai 23 anni, sei alla Juventus, vuoi andartene con altri 3 anni di contratto?’. Dico: ‘Dove vai? Impossibile. Non esiste’. Ma in quel momento pensavo: ‘Ma se rimango e non gioco per 3 anni, che calciatore sono?’. Magari sarei tornato in Serie B".

E in Inghilterra com'è andata?
"Mi alzavo, aprivo la finestra: pioggia. Sempre. Dicevo: ‘Ma dove sono venuto? Quando caz*o esce il sole?’. Lo vedevo una volta all’anno. È stato pesante, anche perché non parlavo l’inglese. Ricordo Mazzarri che mi rompeva le pa*le, scherzando: ‘Oh Tucu, quand’è che vieni al Watford?’. Ho accettato. Ma non me ne pento, anche quella scelta mi ha portato a essere ciò che sono oggi".

Articoli correlati
L'Udinese chiude il lavoro in Austria e dà il benvenuto a tre innesti L'Udinese chiude il lavoro in Austria e dà il benvenuto a tre innesti
Udinese, Thauvin già a suo agio nello scacchiere di Runajic: ora si alzeranno i giri... Udinese, Thauvin già a suo agio nello scacchiere di Runajic: ora si alzeranno i giri del motore
Pereyra vola in Grecia e firma con l'AEK Atene, il saluto dell'Udinese: "Grazie di... Pereyra vola in Grecia e firma con l'AEK Atene, il saluto dell'Udinese: "Grazie di tutto, Tucu"
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Vanoli: "Questo dev'essere solo l'inizio. Stasera andremo al ritiro per... Live TMWFiorentina, Vanoli: "Questo dev'essere solo l'inizio. Stasera andremo al ritiro per stare insieme"
Fiorentina, Vanoli: "Vittoria cercata a tutti i costi, adesso testa al campionato"... Fiorentina, Vanoli: "Vittoria cercata a tutti i costi, adesso testa al campionato"
Dinamo Kiev, Kostyuk: "Risultato giusto. Il cambio tattico di Vanoli ci ha incartati"... Live TMWDinamo Kiev, Kostyuk: "Risultato giusto. Il cambio tattico di Vanoli ci ha incartati"
La Fiorentina si aggrappa ai segnali positivi: Kean e l'impatto di Gudmundsson dopo... La Fiorentina si aggrappa ai segnali positivi: Kean e l'impatto di Gudmundsson dopo le polemiche
Conference League, la classifica aggiornata: la Fiorentina vince e sale (per ora)... Conference League, la classifica aggiornata: la Fiorentina vince e sale (per ora) al 7° posto
Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, le pagelle: Kean crea e spreca tanto, Gudmundsson cinico... Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, le pagelle: Kean crea e spreca tanto, Gudmundsson cinico
Bologna, Di Vaio: "Davanti grande abbondanza, dietro corti. Mercato? Ci faremo trovare... Bologna, Di Vaio: "Davanti grande abbondanza, dietro corti. Mercato? Ci faremo trovare pronti"
Finalmente un segnale di vita della Fiorentina. Ma per sperare nella salvezza servirà... Finalmente un segnale di vita della Fiorentina. Ma per sperare nella salvezza servirà (molto) di più
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
4 Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? Una partita di Serie A in chiaro la domenica sera"
5 Mourinho non dimentica la Roma: "Se vince lo Scudetto vado anche io al Circo Massimo"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Fiorentina ritrova la vittoria dopo circa 2 mesi: Kean e Gudmundsson piegano la Dinamo Kiev
Immagine top news n.1 Inter, Marotta ammette: "Attenti sul mercato di gennaio, ma non prevedo operazioni rilevanti"
Immagine top news n.2 Napoli, De Laurentiis: "Io e Conte siamo due amici. Il successo demotiva qualcuno, ma non lui"
Immagine top news n.3 Inter, Lautaro: "Per lo Scudetto c'è anche la Roma. Pio Esposito? Lasciatelo tranquillo"
Immagine top news n.4 Modric: "Sto bene e mi diverto. Da bambino sognavo la maglia del Milan"
Immagine top news n.5 Como, ecco il report su Alvaro Morata: lesione di alto grado all'adduttore
Immagine top news n.6 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine top news n.7 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Immagine news Serie A n.3 Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Gudmundsson: "Sono il rigorista, ma capisco chi vuole tirare. Con Vanoli nessun problema"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Questo dev'essere solo l'inizio. Stasera andremo al ritiro per stare insieme"
Immagine news Serie A n.3 La Roma passa con un autogol a Glasgow: Scales batte Schmeichel, Celtic sotto
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Vanoli: "Vittoria cercata a tutti i costi, adesso testa al campionato"
Immagine news Serie A n.5 Dinamo Kiev, Kostyuk: "Risultato giusto. Il cambio tattico di Vanoli ci ha incartati"
Immagine news Serie A n.6 La Fiorentina si aggrappa ai segnali positivi: Kean e l'impatto di Gudmundsson dopo le polemiche
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Cassata: "I segnali sono positivi. Ora ricostruiamo il fortino Picco"
Immagine news Serie B n.2 Padova, colloqui con la Triestina per Russini e Belli. I due sono in uscita dai biancoscudati
Immagine news Serie B n.3 Il Cesena guarda in Brasile: possibile partnership con un club di seconda divisione
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria: "A 24 ore dalla sfida incertezza sull'apertura della trasferta. Equivale a impedirla"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Sounas: "A Catanzaro tre anni meravigliosi, se segno non esulto per rispetto ai tifosi"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Massolin: "Qui più tattica rispetto a come ero abituato. Voglio aiutare questa squadra"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, allontanata per giusta causa l'amministratore unico Pucci. Le motivazioni
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, ecco l'annuncio di Corini: il tecnico ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Greco, la Pro Patria si affida a Bolzoni
Immagine news Serie C n.6 Si chiude l'avventura di Agostino Rizzo alla Cavese: risolto il contratto tra le parti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.4 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere