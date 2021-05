Il Torino guarda anche al futuro: occhi su Iacoponi dell'Arezzo, può fare il salto dalla D alla A

Il futuro è già presente, e anche se l’estate appare lontana in realtà sotto la cenere cominciano già a scaldarsi i motori del mercato del Torino. E' di fatto già scattata la caccia ai giovani talenti sui quali il club granata intende programmare e costruire per il futuro. E in agenda - sottolinea La Gazzetta dello Sport - iniziano a delinearsi alcune nomination.

Dalla Serie D alla A? - Daniele Iacoponi è un attaccante esterno, destro, nato il 25 marzo 2002. Quindi, ha da poco compiuto diciannove anni. Fino a gennaio giocava nei Dilettanti, nella società romana del Team Nuova Florida in Serie D, l’ultimo giorno del mercato invernale ha firmato con l’Arezzo, in Serie C, il suo primo contratto da professionista. In Toscana ha trovato un tecnico, Roberto Stellone, che di attaccanti se ne intende e su questa giovanissima promessa ha scommesso subito: Iacoponi ha quasi sempre giocato (15 presenze e 1 gol) crescendo a dismisura. L’Arezzo è retrocesso in D, ma la stellina di Iacoponi non è sfuggita al Toro che su di lui si era già informato a febbraio e che ora è pronto a muoversi con decisione.