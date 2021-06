Il Torino interessato a Caceres: la Fiorentina pensa al rinnovo, anche il Cagliari attento

Martin Caceres potrebbe restare in Italia. L'uruguaiano, in scadenza di contratto con la Fiorentina, che ragiona se rinnovare o meno, sarebbe finito nel mirino del Torino, che cerca un rinforzo di esperienza in difesa. Caceres, che è impegnato in Sud America con il suo Uruguay, piace anche al Cagliari, che in seconda fila attende sviluppi. Lo riporta Sky.