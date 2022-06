Il Torino non riscatta Mandragora e chiede un altro prestito (con obbligo) alla Juventus

Nella giornata di ieri scadeva il termine ultimo per i riscatti e il Torino non ha sfruttato l'opzione per Rolando Mandragora. Il motivo è presto detto: i granata vogliono lo sconto dalla Juventus rispetto ai 14 milioni fissati al momento del prestito. La Stampa scrive che l'offerta è di 8 milioni, mentre la Vecchia Signora è scesa ad una richiesta di 11. Anche se l'idea del Toro sarebbe quella di negoziare un nuovo prestito, stavolta con obbligo di riscatto.