Il Torino ritrova Buongiorno dopo l'infortunio. Il club esulta: "Bongio is back"

vedi letture

Alessandro Buongiorno è pronto a riprendersi il Torino. Il centrale granata, la cui ultima presenza in campo risale allo scorso 26 gennaio contro il Cagliari, nella giornata di oggi è infatti tornato ad allenarsi col gruppo a disposizione di Ivan Juric, come testimoniato dalla società sui propri canali social con un chiaro "Bongio is back" corredato da una foto del classe '99 sorridente come non mai.

"Ci siamo quasi, torno presto. L’infortunio alla spalla per fortuna mi ha consentito comunque di allenare le gambe, di correre. Ma non ce la faccio più. Durante le terapie ogni tanto ho calciato una palletta di gomma. Mi manca il campo, stare con i compagni e tornare a giocare", aveva detto nei giorni scorsi il diretto interessato in merito al suo oramai imminente rientro in campo dopo aver saltato in totale 5 partite di campionato per il problema alla spalla.

Ora il rientro in campo sembra davvero questione di ore, col giocatore che vista la situazione dovrebbe essere convocato dal tecnico Juric già per la prossima sfida casalinga contro la Fiorentina in programma sabato sera alle ore 20.45.