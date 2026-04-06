Il Torino si sblocca in trasferta a Pisa, D’Aversa: “Ma non siamo ancora salvi”

E’ stata con ogni probabilità la prestazione peggiore da quando è arrivato Roberto D’Aversa, ma a Pisa è anche arrivata la vittoria più pesante del Torino. Una squadra che non riusciva a tornare con i tre punti da una trasferta ormai da tre mesi ha trovato il colpo grosso che, a sette giornate dalla fine, mette una seria ipoteca sulla salvezza. Doveva essere l’obiettivo minimo della stagione, quasi una sorta di formalità, invece il percorso di Vlasic e compagni è stato talmente pieno di buche da mettere a forte rischio la permanenza in Serie A. La zampata di Adams a dieci minuti dalla fine in Toscana ha permesso di toccare quota 36, con le sconfitte di Cremonese e Cagliari ora il Toro appare davvero al sicuro. Anche perché, nelle prossime due settimane, ci saranno gli appuntamenti contro il Verona e proprio contro i lombardi di Giampaolo, altre tappe fondamentali per chiudere definitivamente la pratica.

“Abbiamo fatto bene e portato così a casa tre punti che ci avvicinano al nostro obiettivo, cosa che non abbiamo ancora raggiunto e con un gran numero di tifosi a seguito, nonostante fosse Pasqua, e con la presenza del presidente in tribuna che è stata molto importante” ha sottolineato D’Aversa nel post-partita. Una gara che ha deciso di cominciare senza Adams nonostante l’assenza dell’infortunato Zapata: “Martedì aveva fatto 77 minuti con la nazionale, è arrivato che era stanco - la spiegazione sulla panchina dello scozzese - e non mi sembrava il caso di rischiarlo subito anche perché abbiamo perso Zapata e quindi non ci possiamo permettere in questo momento di perdere un altro giocatore lì davanti”. Intanto, l’allenatore si gode un gruppo sempre più unito: “C'è la partecipazione di tutti quanti non solo il giorno della gara, anche in allenamento, e questa è una cosa molto importante” la ricetta del nuovo Toro di D’Aversa.