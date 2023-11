Il Torino si sente penalizzato, Juric: “A Monza ci manca un rigore: è inspiegabile”

Dopo l’episodio di Seck in coppa Italia contro il Frosinone, ecco un nuovo caso con Lazaro protagonista a Monza. Il rapporto del Toro con gli arbitri si è complicato incredibilmente nelle ultime settimane, con i contatti in area di rigore che lasciano tante perplessità. E poi ci sarebbe ancora da aggiungere il gol annullato a Rodriguez per un presunto fallo di Zapata su Caldirola rilevato dall’arbitro Doveri, con le immagini che però smentiscono il direttore di gara. Già l’anno scorso, proprio contro il Monza, i granata furono particolarmente sfortunati e penalizzati: tra Rovella su Ricci e Marlon su Karamoh, all’epoca fu Zufferli a finire dietro la lavagna per i penalty non assegnati.

E anche Ivan Juric sottolinea queste sviste, tra ieri a Monza e a maggio all’Olimpico Grande Torino. “Sono quattro punti tolti contro il Monza: l’anno scorso non siamo andati in Europa per un rigore negato, ora questo, contro di loro non siamo fortunati…” ha dichiarato al termine della sfida. Restringendo il focus sul contatto Lazaro-Gagliardini, il tecnico alza la voce: “È un rigore netto: inspiegabile, Lazaro rimane in piedi ma è comunque rigore netto” il parere suo e di tanti addetti ai lavori. Rigori negati a parte, l’importante è che il suo Toro sia sulla buona strada della guarigione totale, anche se il salto in alto è rimandato ancora una volta. A Monza la squadra ha creato tanto e Ilic si è riscattato dal periodo più buio della sua avventura sotto la Mole segnando la rete del momentaneo vantaggio, da Zapata si aspettano ancora i gol ma la condizione è in netto miglioramento. Il pari è arrivato su un regalo di Gineitis, il più giovane del Toro che ad appena 19 anni ha ancora tutta la strada davanti. E, a proposito di strade, quella imboccata dai granata di Juric sembra davvero essere quella giusta: ora la pausa, poi si riparte da Bologna. Anche al Dall’Ara sarà l’ennesimo test per tentare un balzo verso la parte sinistra della classifica.