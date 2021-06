Il Torino sulle tracce di Supryaga, Lucescu: "È un talento, in serie A può fare il salto di qualità"

Vladyslav Supryaga, talento della Dinamo Kiev. Intervistato da Tuttosport, Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, parla così del classe 2000: "Se qualcuno si fa avanti per Vladyslav, possono spiegargli tutto. Ma non è vero che io lo scorso anno non l’ho lasciato andare al Bologna. La verità è che io lo avrei lasciato partire, ma il Bologna non ha fatto abbastanza per prendere Supryaga. Vladyslav è un talento, è rapido e abile con entrambi i piedi. Deve migliorare nel gioco aereo, ma ha soltanto 21 anni. Dopo aver vinto il Mondiale Under 20 con la Nazionale nel 2019 e l’esperienza fatta con noi alla Dynamo Kiev, avrebbe bisogno di una esperienza in un campionato estero importante per compiere il salto di qualità. Io sono sempre il primo a incoraggiare i giovani a testarsi a livelli di difficoltà superiore. Se Supryaga mi dicesse che ha possibilità di andare in un campionato top, e soprattutto in Serie A, gli direi di andare subito".