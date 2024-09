Ufficiale Supryaga lascia la Dinamo Kiev, ma resta in Ucraina: l'ex Samp allo Zorya Lugansk

vedi letture

Vladyslav Supryaga ha ormai 24 anni e non ha ancora compiuto lo step in avanti che tutti si aspettavano facesse. L'attaccante classe 2000, con un passato da meteora alla Sampdoria, con cui ha giocato una sola partita, ha lasciato a titolo definitivo la Dinamo Kiev, rimanendo però in Ucraina e trasferendosi allo Zorya Lugansk in prestito. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Vladyslav Supryaga, attaccante della Kyiv Dynamo, è diventato il prossimo nuovo arrivato allo Zorya Lugansk. Vladyslav è noto ai tifosi per le sue prestazioni in Dnipro-1 (32 partite, 15 gol e un assist), Dinamo Kiev (60 gol, 3 gol e 8 assist) e Sampdoria (1 partita). Inoltre, Supryaga è stato convocato nella squadra nazionale ucraina (U-17, U-19, U-20 e U-21)".