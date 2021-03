Il Verona travolge il Benevento al Vigorito: 3-0 e prima gioia per Lasagna. Foulon, 35' da incubo

L'Hellas Verona torna a vincere, oltre a convincere, dopo i due pareggi con Juventus e Genoa, provando a riaccendere così le sue speranze europee. Non c'è stata d'altronde partita in questo 25° turno di Serie A disputato al "Vigorito", dove i padroni di casa del Benevento sono caduti per 0-3 nonostante una partenza coraggiosa. Il man of the match, ma in negativo, è stato sicuramente il giovane Daam Foulon, inserito da mister Inzaghi all'11' al posto dell'infortunato Letizia e sostituito già al 46' dopo l'errore sul primo gol gialloblù e lo sfortunato autogol del raddoppio. Secondo ko consecutivo, dunque, per i sanniti.

Faraoni e Foulon indirizzano la partita - Venti minuti di buon equilibrio, con un Verona subito aggressivo, ma un Benevento ben messo in campo. Nel frattempo, però, c'è l'episodio che stravolge la partita: Letizia lascia il campo in lacrime per un problema muscolare, tra i giallorossi entra il giovane Foulon e al 25', al primo vero affondo ospite, è proprio il neo-entrato difensore ad andare a vuoto su un cross dalla sinistra di Lazovic consentendo a Faraoni di insaccare di testa il gol dello 0-1. Il club di casa prova a reagire, ma sugli sviluppi di un apparentemente innocuo cross dalla sinistra di Zaccagni a portare a due le marcature dei gialloblù al 34' stavolta è lo stesso Foulon con uno sfortunato autogol in tuffo. Non c'è partita quindi nel primo tempo, con gli uomini di Juric che sfiorano più volte addirittura il tris con una traversa da fuori area di Barak al 38' e un tiro al volo di Faraoni di poco fuori al 40', senza dimenticare il rigore reclamato sempre dagli ospiti per un contatto sospetto tra Lasagna e Montipò al 37'.

Il sipario cala già al 49' - Doppio cambio immediato per il Benevento di mister Pippo Inzaghi, che durante l'intervallo sostituisce Foulon (entrato all'11' al posto di Letizia) con Tuia e Depaoli con Improta, cercando di costruire una squadra più offensiva alla ricerca della rimonta contro il Verona. La sua lettura sembra inizialmente ottima, perché i suoi rientrano in campo col giusto agonismo e anche le giuste distanze, ma al 49' il Verona trova il colpo del ko proprio nel momento migliore dei suoi avversari. Ancora una volta, alla prima vera azione da rete. A firmare lo 0-3 è Kevin Lasagna, autore del suo primo centro con la maglia dei gialloblù dopo aver anticipato Glik su un pallone alto ed essersi involato verso la porta avversaria trafiggendo Montipò sul primo palo. Per il resto, sono trenta minuti di ordinaria amministrazione e possesso palla solido dell'Hellas, con almeno tre palle gol mancate per dilagare ulteriormente.

Verona di nuovo vincente e convincente, Benevento sfortunato ma anche troppo fragile e palesemente inferiore nelle individualità.