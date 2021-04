Il Villarreal vuole Deulofeu: trattativa iniziata, il prezzo fissato è di 10 milioni

vedi letture

Il Villarreal studia i colpi per la prossima stagione e nel mirino ci sarebbe anche un esterno che gioca in Serie A: si tratta, spiega il giornale Mediterraneo, di Gerard Deulofeu. Out da metà febbraio per infortunio, gioca all'Udinese dove è arrivato dal Watford.

Le trattative, spiega il periodico spagnolo, sarebbero già iniziate. L'acquisizione di Deulofeu, in passato anche al Milan e in carriera al Barcellona, dove ha iniziato tra i pro, all'Everton e al Siviglia, costerebbe al Sottomarino Giallo circa 10 milioni di euro.