TMW Radio Impallomeni: ”Malagò nome giusto per la FIGC. Non ho capito le parole di Ranieri”

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. Queste le sue parole:

Cosa può rappresentare la candidatura di Malagò da parte della Lega Serie A?

“Le componenti sono varie, bisognerà vedere se si metteranno d’accordo. Credo che Malagò sia l’uomo da portare avanti, l’altra candidatura probabilmente sarà quella di Abete. Abbiamo analizzato quanto sia importante l’apporto della Lega Nazionale Dilettanti, ma mi sembra che il candidato Malagò sia molto forte e credo che scenda in campo solo in caso di vittoria”.

Chi sono stati i protagonisti di questa giornata?

“Io dedicherei a Zaniolo e De Rossi, quest’ultimo ha ottenuto una vittoria importante facendo un lavoro straordinario al Genoa. Ha ridato idee, gioco ed entusiasmo a una piazza e sono contento per lui. Zaniolo ora mi sembra un calciatore ritrovato, è un giocatore molto forte e quello visto a San Siro sta bene in campo, non mostra più eccessi negativi che lo penalizzavano”.

Cosa lasciano le dichiarazioni di Ranieri prima di Roma-Pisa?

“Mi sono fatto tante domande e non riesco a capire le motivazioni di questa uscita. Non entro nel merito, alla fine questa è una spaccatura tra Ranieri e Gasperini. Mi tiro fuori da questo, ma discuto i tempi sbagliati di questa uscita di Ranieri. Non comprendo fino a che punto un uomo così esperto di comunicazione che conosce l’ambiente essendo romano e romanista non potesse capire quali effetti avrebbe avuto. Adesso la Roma dovrà guardarsi più dall’Atalanta che puntare al quarto posto, non riesco a capirne il motivo. Gli effetti di queste dichiarazioni, se la Roma non dovesse centrare l’Europa che scenari ci saranno? Potrebbero rischiare entrambi di andare a casa”.