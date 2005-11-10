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Torino, Bernardelli: "Cairo potrà cedere il Toro solo dopo aver concluso l'iter dello stadio"

Torino, Bernardelli: "Cairo potrà cedere il Toro solo dopo aver concluso l'iter dello stadio"TUTTO mercato WEB
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Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 20:10Serie A

Andrea Bernardelli, segretario generale del Torino, parla di una possibile cessione del club granata nel corso del convegno “Sport e Finanza: Trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport”: "Temo un po’ il momento in cui finiranno queste figure di imprenditori italiani nel calcio italiano. Quando c’erano queste figure, il calcio italiano era in mano a persone che ci mettevano la faccia, erano presenti sul territorio, ci mettevano di tasca loro e non avrebbero mai mollato una società o fatto fallire una società, perché ne andava anche della loro vita privata e personale".

Fondamentale per la cessione sarà l’Olimpico Grande Torino: "Il presidente Cairo ha detto a più riprese di essere disposto a cedere il Torino. Ha anche detto che lo farebbe di fronte a una proposta e a un soggetto in grado di fare meglio di lui. - le parole raccolte da Calcio e Finanza -. Non so quindi cosa potrà succedere. Detto ciò, per quanto ritengo dal mio personale punto di vista, la vendita non avverrà prima di aver concluso l’iter dello stadio. Arrivato a questo punto, dopo 21 anni di presidenza, Cairo è molto vicino a poter concludere".

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