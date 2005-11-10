Torino, Bernardelli: "Cairo potrà cedere il Toro solo dopo aver concluso l'iter dello stadio"

Andrea Bernardelli, segretario generale del Torino, parla di una possibile cessione del club granata nel corso del convegno “Sport e Finanza: Trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport”: "Temo un po’ il momento in cui finiranno queste figure di imprenditori italiani nel calcio italiano. Quando c’erano queste figure, il calcio italiano era in mano a persone che ci mettevano la faccia, erano presenti sul territorio, ci mettevano di tasca loro e non avrebbero mai mollato una società o fatto fallire una società, perché ne andava anche della loro vita privata e personale".

Fondamentale per la cessione sarà l’Olimpico Grande Torino: "Il presidente Cairo ha detto a più riprese di essere disposto a cedere il Torino. Ha anche detto che lo farebbe di fronte a una proposta e a un soggetto in grado di fare meglio di lui. - le parole raccolte da Calcio e Finanza -. Non so quindi cosa potrà succedere. Detto ciò, per quanto ritengo dal mio personale punto di vista, la vendita non avverrà prima di aver concluso l’iter dello stadio. Arrivato a questo punto, dopo 21 anni di presidenza, Cairo è molto vicino a poter concludere".