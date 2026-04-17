Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Impallomeni: ”Wesley situazione grave. Gasp non può schierare un giocatore recuperato”

Impallomeni: ”Wesley situazione grave. Gasp non può schierare un giocatore recuperato”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00Serie A
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. Queste le sue parole:

Cosa lascia la conferenza stampa di Gasperini?
“Questa mi sembra una telenovela, ci sono tanti ingredienti su cui discutere. Ci si aspettava altro da Gasperini? Ha chiarito subito senza fare domanda, credo che il passaggio più significativo sia Wesley. Quando Gasperini parla di Wesley parla dei problemi che ci sono da quando è arrivato, una situazione relativa al campo e che non riguarda lo strappo tra Ranieri e Gasperini. Su questo strappo l’ultima parola spetterà ai Friedkin, ma in questo momento Gasperini ha detto che lo staff medico gli impedisce di schierare un giocatore che sta bene. Ha detto che farebbe giocare Wesley domani, lo ha fatto capire. Questa è la notizia di oggi, questa è una cosa grave. Wesley è un giocatore importante che ha recuperato, ma per lo staff medico non è recuperato. Questa è la punta di un iceberg che ha creato una situazione tutt’altro che serena”.

Tutto questo caos può influire su Roma-Atalanta?
“Gasperini ha detto zero alibi, poi bisognerà vedere come tutto questo influirà sui giocatori. C’è tanta genuinità nelle parole di Gasperini, però siamo di fronte a una serie di errori di comunicazione. Si è arrivati a questo per una debole comunicazione interna, a cominciare da Gasperini che ha parlato di mercato e di staff medico, poi è arrivato in contropiede Ranieri. Entrambi hanno sbagliato, due persone mature, esperte e forti come Ranieri e Gasperini avrebbero potuto e dovuto fare meglio. Questo corto circuito si è verificato per una comunicazione interna troppo debole. Uno (Gasperini, ndr) ha iniziato con piccole dichiarazioni, dal mercato allo staff medico. Qui vuol dire che i problemi sono molteplici e devastanti. Dall’altra parte c’è stata una comunicazione esterna fortissima con Ranieri che ha devastato la comunicazione di Gasperini. Hanno sbagliato entrambi, chiaramente Ranieri di più. Cosa dovrebbe fare ora la proprietà? Probabilmente punterà su Gasperini perché ha due anni di contratto”.

Articoli correlati
Impallomeni: ”Malagò nome giusto per la FIGC. Non ho capito le parole di Ranieri”... Impallomeni: ”Malagò nome giusto per la FIGC. Non ho capito le parole di Ranieri”
Impallomeni: "Inter, più di Konè serve uno come Perrone. E sulla Roma dico..." Impallomeni: "Inter, più di Konè serve uno come Perrone. E sulla Roma dico..."
Impallomeni: "Atalanta, il Bayern deve stare attento. Roma, occhio al Bologna" Impallomeni: "Atalanta, il Bayern deve stare attento. Roma, occhio al Bologna"
Altre notizie Serie A
Capello: "Serie A inferiore alla Premier, è normale. Ma l'Inter ha perso due volte... Capello: "Serie A inferiore alla Premier, è normale. Ma l'Inter ha perso due volte col Bodo..."
Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete... Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete al club"
Atelli (commissione di vigilanza conti club): "Se il calcio vuole aiuti dallo Stato... Atelli (commissione di vigilanza conti club): "Se il calcio vuole aiuti dallo Stato deve fare i conti"
Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno... Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno scorso"
Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore... Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore
De Rossi sarà ospite da Adani e Cassano: "Non volto le spalle agli amici solo perché... De Rossi sarà ospite da Adani e Cassano: "Non volto le spalle agli amici solo perché conviene"
Pengwin: "Da Kean allusioni alla mia presunta non italianità. Fiorentina doveva stigmatizzare"... Pengwin: "Da Kean allusioni alla mia presunta non italianità. Fiorentina doveva stigmatizzare"
Gravina: "Ho commesso errori, ma il calcio italiano è cresciuto. Conte? Persona straordinaria"... Gravina: "Ho commesso errori, ma il calcio italiano è cresciuto. Conte? Persona straordinaria"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Gasperini: "Intervista di Ranieri veramente inaspettata. Mi è arrivato addosso di tutto"
Immagine top news n.2 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.4 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
Immagine top news n.5 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.7 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.4 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Chiara: ”Mancata comunicazione tra Ranieri e Gasperini. Sbagliato parlare all’esterno”
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: ”Credo rimarrà Gasperini, ma non possono sempre pagare i dirigenti”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: ”Wesley situazione grave. Gasp non può schierare un giocatore recuperato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve, parla il general manager del J|Medical: "Milik? Infortunio muscolare, nulla di che"
Immagine news Serie A n.2 Capello: "Serie A inferiore alla Premier, è normale. Ma l'Inter ha perso due volte col Bodo..."
Immagine news Serie A n.3 Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete al club"
Immagine news Serie A n.4 Atelli (commissione di vigilanza conti club): "Se il calcio vuole aiuti dallo Stato deve fare i conti"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Runjaic: "Obiettivo 50 punti, sarebbe uno step in avanti rispetto all'anno scorso"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: “Momento difficile ma ci unisce. Col Catanzaro partita che vale più di 3 punti”
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Contro il Pescara con equilibrio. Salvezza ancora da conquistare"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Frosinone da Serie A. Dobbiamo essere leggeri e feroci”
Immagine news Serie B n.4 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: "Contro il Venezia dovremo essere perfetti. Out Esteves e Verreth"
Immagine news Serie B n.6 Stroppa accende Bari-Venezia: "In campo come se fosse l'ultima gara"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Birindelli: "In momenti di caos, diamo più risalto a club come la Pianese. Qui c'è un progetto vero"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, brindisi alla rinascita: “Bellissimi 1902”, una bottiglia per raccontare la promozione
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Vrenna: "Non abbiamo rispettato le scadenze federali. Ci sarà penalizzazione"
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, esercitata l'opzione di rinnovo per Alastra. Nuovo accordo fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, cessione in bilico: fumata nera bis, Iervolino frena
Immagine news Serie C n.6 Ternana, tre club chiedono l'esclusione? Sambenedettese, Bra e Arezzo in pressing
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.5 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?