TMW Radio Impallomeni: ”Wesley situazione grave. Gasp non può schierare un giocatore recuperato”

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. Queste le sue parole:

Cosa lascia la conferenza stampa di Gasperini?

“Questa mi sembra una telenovela, ci sono tanti ingredienti su cui discutere. Ci si aspettava altro da Gasperini? Ha chiarito subito senza fare domanda, credo che il passaggio più significativo sia Wesley. Quando Gasperini parla di Wesley parla dei problemi che ci sono da quando è arrivato, una situazione relativa al campo e che non riguarda lo strappo tra Ranieri e Gasperini. Su questo strappo l’ultima parola spetterà ai Friedkin, ma in questo momento Gasperini ha detto che lo staff medico gli impedisce di schierare un giocatore che sta bene. Ha detto che farebbe giocare Wesley domani, lo ha fatto capire. Questa è la notizia di oggi, questa è una cosa grave. Wesley è un giocatore importante che ha recuperato, ma per lo staff medico non è recuperato. Questa è la punta di un iceberg che ha creato una situazione tutt’altro che serena”.

Tutto questo caos può influire su Roma-Atalanta?

“Gasperini ha detto zero alibi, poi bisognerà vedere come tutto questo influirà sui giocatori. C’è tanta genuinità nelle parole di Gasperini, però siamo di fronte a una serie di errori di comunicazione. Si è arrivati a questo per una debole comunicazione interna, a cominciare da Gasperini che ha parlato di mercato e di staff medico, poi è arrivato in contropiede Ranieri. Entrambi hanno sbagliato, due persone mature, esperte e forti come Ranieri e Gasperini avrebbero potuto e dovuto fare meglio. Questo corto circuito si è verificato per una comunicazione interna troppo debole. Uno (Gasperini, ndr) ha iniziato con piccole dichiarazioni, dal mercato allo staff medico. Qui vuol dire che i problemi sono molteplici e devastanti. Dall’altra parte c’è stata una comunicazione esterna fortissima con Ranieri che ha devastato la comunicazione di Gasperini. Hanno sbagliato entrambi, chiaramente Ranieri di più. Cosa dovrebbe fare ora la proprietà? Probabilmente punterà su Gasperini perché ha due anni di contratto”.