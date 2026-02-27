Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Impallomeni: "Atalanta, il Bayern deve stare attento. Roma, occhio al Bologna"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Champions, l'Atalanta pesca il Bayerno Monaco:
"L'Atalanta, per come gioca, può mettere in difficoltà il Bayern, che è comunque favorito per vincere la Champions. Poi non ha nulla da perdere. Perché no?".

Come valuta Palladino?
"Nei primi mesi di Firenze non avevo capito cosa volesse fare, poi ho capito che siamo di fronte a uno bravo. Della nuova generazione è il migliore, è a livello di Italiano".

Che ne pensa di Bologna-Roma, derby di Europa League?
"Il meglio sta dal loro lato. Dispiace per il ranking, perché solo uan andrà avanti. L'andata a Bologna, il ritorno all'Olimpico. Se fossi in Gasperini non mi fiderei del Bologna. Il Bologna non vive un momento esaltante, ma Italiano è molto bravo, soprattutto nelle coppe. La Roma deve fare attenzione, tra due settimane troverà un Bologna più in fiducia".

Roma-Juve, atto decisivo?
"Più per la Juve che per la Roma. E' vero però, è molto importante per la Juve, è uno spartiacque psicologico. Se la Juve dovesse perdere, le cose si metterebbero non positivamente. Straordinaria la partita col Galatasaray, soprattutto in dieci. Una prova maiuscola, ma non si potrà ripetere contro la Roma. E' una partita non da azzannare ma da gestire. Deve fare una partita intelligente per portare a casa un risultato. La Roma deve togliersi la scimmia degli socntri diretti. Nel girone di ritorno con Milan e Napoli ci sono stati segnali positivi, questa potrebbe essere la volta buona".

Inter contro il Genoa, rischia?
"E' un rullo con le piccole l'Inter. Le insidie però ci sono. Bisogna verificare quanto gli strascichi dell'eliminazione dalla Champions possano incidere. C'è un Genoa che gioca bene, aggressivo, con la squadra che ha recepito il messaggio positivo che ha portato De Rossi. Ed è un fattore questo. Prevedo una sorpresa qui. Servirà una grande partita dell'Inter per vincere, la farà?".

Quali i duelli in Roma-Juve?
"Si giocherà tutto in mezzo al campo, sulla riconquista dei palloni nei duelli. Mi aspetto dei colpi lì. Bremer-Malen un duello da seguire, e poi Yildiz-Celik".

