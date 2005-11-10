Improta: "Basta con i Lukaku e De Bruyne a Napoli. Allegri? Sul mercato serve poco"

L'ex attaccante Gianni Improta è stato intervistato da Radio TuttoNapoli per parlare dei principali temi di casa azzurra, a partire da quel Romelu Lukaku che nella notte è tornato a brillare, segnando il gol decisivo per permettere la rimonta del Belgio sul Senegal, nel sedicesimo di finale vinto 3-2 dai Diavoli Rossi: "Il giocatore lo conosciamo bene, ma io non rischierei più con lui. Ha un ingaggio elevato, ha una certa età ed è reduce da seri problemi fisici. Io quindi non rischierei più con lui e lo lascerei andare puntando su un altro attaccante più giovane che possa dare anche maggiori garanzie".

Nel Belgio c'era anche De Bruyne, sostituito però prima del tempo da Rudi Garcia. Su di lui si esprime così Improta: "Vale per lui lo stesso discorso di Lukaku. Lo sto seguendo e sinceramente lui a tratti sembra un grandissimo ma poi pare che non esista proprio in mezzo al campo. Non sta dando continuità alle sue prestazioni. Forse è in una fase particolare della sua carriera e anche lui ha sbagliato nel lasciarsi andare a certe dichiarazioni. I panni sporchi vanno lavati in famiglia e lui non l'ha fatto, anzi l'ha fatto pubblicamente e lontano da Napoli. Una sorta di piccolo tradimento, il suo, al di la della bontà del giocatore che è stato un gran campione".

Conclusione, infine, sull'imminente arrivo di Allegri a Napoli: "Sono molto fiducioso sul suo arrivo e sul mercato serve poco. Potrà far bene, per me. Si tratta di un allenatore vincente, l'ha dimostrato. De Laurentiis sa che è anche bravo in Europa con due finali Champions e sappiamo quanto l'Europa sia fondamentale per il club. Ci sono tutti i presupposti per far bene e sono convinto che il Napoli con lui farà bene".