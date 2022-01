In calo le quotazioni di Icardi per la Juventus. Martial e Origi restano le possibilità più calde

Le quotazioni di Mauro Icardi per la Juventus, scrive la Gazzetta dello Sport, sono in calo rispetto ai giorni passati. Anzi al momento, per il quotidiano, questa strada è piuttosto improbabile e così si sta facendo largo una seconda ipotesi che non riguardi il "centravanti da area di rigore" che chiede a gran voce Allegri. Ma piuttosto un giocatore più duttile, uno che possa ricoprire il ruolo di riferimento centrale ma pure di attaccante esterno. Un profilo alla Divock Origi del Liverpool e soprattutto alla Anthony Martial, calciatore in uscita del Manchester United. La terza via? Prevede che la Juventus resti così. Senza un innesto offensivo. Perché le condizioni non sono cambiate e i bianconeri continuano a cercare un giocatore in prestito con ben pochi obblighi per il futuro. E ad oggi non è così semplice trovarlo.