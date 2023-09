In estate potevi lasciare la Juventus? Chiesa: "Ho solo pensato a ritornare in forma"

vedi letture

Senza gol, ma tra i migliori in campo. Federico Chiesa parla a Sky Sport nel post gara di Juventus-Lecce, commentando la vittoria bianconera per 1-0: "Il nuovo ruolo? Cerco sempre di dare sempre il massimo, sto bene fisicamente e sono felice. Era un po' che non giocavo per 90' in due partite così ravvicinate. Il mister mi vede lì e io cerco di ripagare la fiducia. La media gol? Spero di continuare così".

Per la Juventus l'obiettivo è solo il quarto posto? "Siamo allineati col mister, remiamo tutti verso la stessa direzione. L'obiettivo reale è il quarto posto, poi siamo la Juve e vedremo a marzo. Intanto dobbiamo stare agganciati alle prime quattro posizioni".

In estate c'è stata la possibilità di lasciare la Juventus? "In estate ho ricevuto la chiamata del direttore, ci siamo parlati e confrontati e insieme ci siamo detti di fare un grandissimo ritiro. Al mercato non ci abbiamo pensato, io ho pensato solo a ritornare in forma".