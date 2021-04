In Europa solo Haaland ha fatto meglio di Dusan Vlahovic. Valutazione del serbo in ascesa

Dusan Vlahovic è, senza troppi giri di parole, la prima e forse unica nota lieta della Fiorentina. Della partita persa ieri contro l'Atalanta, ma più in generale di tutta la stagione viola. Col primo Iachini il serbo viveva di alternanza scientifica con Kouame, poi l'avvento di Prandelli lo ha fatto salire di gradi e diventare il titolare senza sé e senza ma dell'attacco gigliato in coppia con Ribery. Una titolarità confermata anche con lo Iachini-bis. E oggi i numeri sono tutti dalla sua parte, con 15 gol nelle 29 presenze in campionato.

Il raffronto con gli altri Under 21 - C'è chiaramente chi ha fatto meglio, ma pure tanti che neanche si avvicinano ai numeri del serbo. Chi ha numeri decisamente migliori è il fenomeno Haaland: in campionato sono 21 le esultanze su 23 presenze, 33 su 34 i gol complessivi in stagione. Chi si avvicina, ma non raggiunge Vlahovic, è Moise Kean: 12 gol in 22 presenze in campionato. Ovvero le stesse reti di Baden Frederiksen, punta danese di proprietà della Juventus che sta impressionando in Austria col WSG Tirol, di Amine Gouiri del Nizza e di Myron Boadu dell'AZ Alkmaar. Abdallah Sima di gol ne ha segnati 11 in 18 partite con lo Slavia Praga, il consideratissimo Jonathan David del Lille è fermo a 10. Insomma, numeri alla mano, guardando i principali campionati europei Dusan Vlahovic è secondo per rendimento solo a Erling Braut Haaland.

La valutazione - Difficile, quasi impossibile, farla oggi. Anche perché molto dipenderà dall'esito finale dellas tagione della Fiorentina. Ma certamente la sua quotazione è in forte ascesa: Transfermarkt la indica in 25 milioni ma la sensazione è che sia prossima all'aggiornamento. Il sito del Cies Football Observatory, invece, con valutaizone aggiornata al 31 marzo prezza Vlahovic fra i 30 e i 40 milioni di euro.