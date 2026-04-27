Inchiesta arbitri, l'ex FIGC Carraro duro: "Calciopoli non ha insegnato niente"

"Calciopoli non ha insegnato niente di specifico. Ma ha ribadito un concetto, che non bisogna mai distrarsi, che è poi è una regola della vita": così l'ex presidente della FIGC, Franco Carraro, ha parlato in una intervista a Lapresse della vicenda che riguarda le indagini da parte della Procura di Milano sul mondo arbitrale.

"L’esperienza che si trae da quella vicenda è che comunque anche quando una cosa funziona dopo un po’ deve terminare. Penso adesso alla questione dell’arbitraggio. Appena eleggono il nuovo presidente della Figc devono decidere sulla riforma o meno. Qualsiasi formula si adotti è bene che dopo 4 o 5 anni si cambi", ha poi aggiunto.

Carraro fu prosciolto dall’accusa di frode sportiva nel 2009. In merito a questo nuovo potenziale scandalo, non si sorprende: "Il calcio ciclicamente ha di que- ste vicende, è così dagli anni ’80. Sarebbe utile nel calcio che l’organo di controllo faccia degli accertamenti a campione sulle persone. Bisogna sempre ricordarsi una cosa, che i giudici sportivi non hanno le intercettazioni, non possono pedinare le persone. Bisognerebbe studiare una collaborazione tra organi di giustizia e fare qualche controllo per cercare di mettere preoccupazione. Dopo che succede uno scandalo c’è sempre un momento di tensione e poi si molla".