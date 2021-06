Incompreso alla Juventus, stella col Galles: qual è il vero Aaron Ramsey?

C'è un Aaron Ramsey gallese e un Aaron Ramsey italiano. C'è un Aaron Ramsey che ha un talento che è la bellezza delle coste di Llandudno e un Aaron Ramsey che è sempre a un passo dal salto, ma che al momento dell'atterraggio mette male lo scarpino e frana giù, costretto a ripartire nuovamente. Ramsey è il mediano d'apertura di Rob Page, quello a cui è deputata ogni inventiva. La sua terza linea centro è Joe Allen, geometra dalle idee ruvide che gioca nel luogo più rappresentativo del calcio britannico come Stoke on Trent. Il gioco, le idee, nei loro piedi, e per quanto riguarda lo juventino c'è da chiedersi che sia successo a Torino, per averlo reso un ordinario uomo di mischia, non certo quel grillo talpa pronto ad abbagliare gli avversari e a cercar Bale sul tre quarti ala.

Quale sia il vero Ramsey è forse impossibile dirlo, se non metterli tutti insieme e raccontare di un giocatore dalla classe 'superiore alla media', come lo han dipinto il suo commissario tecnico, il suo compare aspirante golfista Gareth Bale e chiunque di rosso vestito ne abbia parlato negli ultimi giorni. Raccontare Ramsey però è pure spiegare che in Italia non ha trovato la sua dimensione, tattica, in quest'eterea bolla di dribbling sulla fascia, di convergenze al centro e di una costante sensazione di vederlo fuori posto e fuori luogo. Gli infortuni l'han spesso falcidiato e questo non può esser certo messo fuori dalla storia e dal racconto. Così come la sensazione che Ramsey non sia quello spaesato della Juventus, ma neanche 'uno dei migliori al mondo' come han detto ieri i gallesi. Merita certamente attenzioni e considerazione da giocatore di spessore internazionale. Un ruolo da protagonista. Lo avrà altrove e oggi, tra Italia e Galles, ha l'occasione per prendersi il proscenio. E dimostrare quale sia la percentuale di Aaron Ramsey preponderante sulle altre mille.