Indispensabile, ma in bilico: Brozovic lascerà l'Inter? Nessun contatto per il rinnovo

Domani Steven Zhang sarà a Milano, sette mesi dopo l'ultima volta. E dopo la festa scudetto - 2 o 8 maggio? - sarà tempo di programmare la prossima estate. Il presidente ha voglia di garantire continuità alle ambizioni del club, anche con un occhio ai conti.

Brozo in bilico? - Una delle prime situazioni da risolvere - sottolinea La Gazzetta dello Sport, sarà quella relativa a Marcelo Brozovic. Tra alti e bassi, di allenatore in allenatore, Brozo è sempre riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista senza i riflettori puntati addosso. Come in questa esaltante stagione da scudetto. Ma oggi il suo futuro in nerazzurro è tutt’altro che scontato. Anzi, forse dei titolarissimi dello scudetto è uno dei pochi sacrificabili. Lo dice il contratto, con scadenza 2022. E al momento non ci sono segnali di appuntamenti per il rinnovo, necessario per poter progettare un futuro insieme. L’Inter e Brozovic restano alla finestra e, con un Europeo di mezzo, chissà che non arrivino offerte vantaggiose. Per entrambi.