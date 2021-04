Ingaggio pesante, richieste e dubbi: ancora nubi sul futuro alla Fiorentina di Ribery

Firenzeviola.it spiega che sul futuro di Franck Ribery pende ancora un grande punto interrogativo. Con il ricco contratto in scadenza a giugno, sul conto del 38enne francese già da qualche settimana si rincorrono voci differenti. Posta la condizione di base che per prolungare con la Fiorentina sarebbe molto complicato per lui pensare di poter arrivare all'attuale ingaggio da 4 milioni, qualora accettasse di dimezzarlo da parte viola potrebbero registrarsi aperture differenti rispetto a quelle quasi nulle arrivate fin qui. Sullo sfondo c'è chi osserva interessato, in Italia e non solo: il Monza del duo Berlusconi-Galliani, e soprattutto dell'amico fraterno ed ex compagno di squadra Boateng, si concederebbe volentieri un sogno del genere in caso di Serie A, e anche in Bundesliga, su tutte l'Hertha Berlino e l'Eintracht Francoforte, potrebbe trovare facilmente una collocazione, senza parlare volendo di località più esotiche e conseguentemente più ricche dal punto di vista del portafogli. Qualsiasi sarà il suo destino, Ribery sa di dover dare il massimo in queste partite che rimangono coi viola, anche per mantenersi sempre al top sul lato fisico. Certamente, è il primo a saperlo, ci sarà da fare molto meglio rispetto a sabato, e a quell'evitabile espulsione.