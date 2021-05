Inghilterra favorita a Euro2020? Capello: "Super nidiata, ma con la scimmia dell'ultimo Mondiale"

Manchester City-Chelsea sarà la terza finale tutta inglese nella storia della Champions League. Dagli studi di Sky, Fabio Capello, ex ct dell’Inghilterra, la vede tra le favorite per Euro2020: “C’è una nidiata di giocatori di grande qualità e dinamismo, credo che sarà una delle squadre da tenere in assoluto per i prossimi Europei e Mondiali. L’unica cosa è che giocano con la scimmia dell’ultimo mondiale, non sono liberi di mente quando vanno in campo”.