Inizia a scricchiolare la panchina di Pioli? Repubblica: "Cammino in Champions decisivo"

vedi letture

Stefano Pioli sulla graticola? Stando a 'Repubblica.it', l'allenatore del Milan rischia l'esonero non dovesse proseguire il cammino in questa Champions League oltre la fase a gironi. A Gerry Cardinale non basta l'arrivo tra le prime quattro in campionato per confermare l'attuale tecnico: serve andare avanti nella massima competizione europea ed ecco perché l'accesso agli ottavi di finale, nonostante un girone molto complicato, è snodo fondamentale per Pioli per non ritrovarsi in discussione.

Due punti nelle prime tre partite europee, il Milan e il suo allenatore sanno che le prossime gare inizieranno ad assumere i contorni delle sfida decisive. Già a partire da quella del 7 novembre quando a San Siro arriverà il Paris Saint-Germain di Mbappé e Donnarumma.