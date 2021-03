Insigne, il futuro è una terra straniera: il rinnovo, una trattativa che diventerà calda

Nemo propheta in patria? Mica vero, se Lorenzo Insigne è, numeri alla mano, uno dei giocatori più importanti nella storia del Napoli. Non in maniera facile: le critiche, per il capitano azzurro, sono state e sono all’ordine del giorno. A dispetto delle prestazioni: a un concittadino, si sa, nessuno perdona niente. Così, il futuro diventa una terra straniera: non nel senso che andrà all’estero, ma che diventa un territorio tutto da esplorare. In quel mare magnum che sarà la rifondazione azzurra del post Gattuso, possibile e anzi probabile persino nel caso che Ringhio centri la qualificazione alla prossima Champions League.

Rinnovo caldo. Anzi caldissimo, ma non urgente. Insigne, che in passato si è legato a e poi separato da Raiola, forse anche per quella voglia di restare a Napoli, è in scadenza di contratto nel 2022. Il quarto posto o meno sarà sicuramente un fattore, ma le cronache raccontano di un’offerta al ribasso arrivata negli ultimi tempi e considerata irricevibile dal numero 24. Così, la trattativa entrerà nel vivo con la bella stagione. A fine campionato, forse anche a fine europeo. La volontà c’è, a volte non basta. A 30 da compiere a inizio giugno, dove può andare Insigne? In passato, è stato cercato da e accostato a diverse grandi europee. Oggi il copione sarebbe scritto per continuare, a vita con una maglia. Ma serve mettersi d’accordo. E un capitano a scadenza di contratto, magari protagonista estivo con un altro azzurro, quello dell’Italia, farebbe gola a tanti.