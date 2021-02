Insulti e minacce, Clattenburg svela: "Dopo Real-Juve Oliver fu costretto a cambiare casa"

Sta facendo scalpore nel calcio inglese la vicenda dell'arbitro Mike Dean, bersaglio negli ultimi giorni di diverse minacce di morte, pervenute da parte dei tifosi, dopo alcune decisioni prese durante West Ham-Fulham. Un fatto reso ancor più di dominio pubblico dopo la denuncia inevitabile sporta dallo stesso Dean alla polizia.

Così, in attesa di ulteriori sviluppi, un gesto di solidarietà in merito a tutta la vicenda arriva da un altro fischietto inglese, Mark Clattenburg, che in una lettere aperta spedita al Daily Mail (e rapidamente diffusa sul web) ha voluto raccontare anche la propria testimonianza: "Sono abituato a ricevere lettere a casa mia. Spesso ci sono insulti e minacce, non solo a me ma anche alla mia famiglia. È doloroso e spaventoso. C'è un limite, e purtroppo, con i social media anche quel limite viene superato troppo spesso".

Clattenburg, inoltre, menziona anche un altro episodio, che vede indirettamente protagonista una partita della Juventus: "Michael Oliver ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juventus è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018. Ripeto, è tutto sbagliato ma fino a quando chi controlla i social media non deciderà di fermare tutto questo, si andrà avanti così". Oliver fischiò al 93' un rigore al Real Madrid realizzato poi da Cristiano Ronaldo e che costò l'uscita dei bianconeri dalla Champions League.