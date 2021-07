Inter, 3 sponsor sulla nuova maglia. Quello principale sarà Socios, sul retro Lenovo

Sulla nuova maglia dell'Inter, presentata ieri, potrebbero esserci ben tre nuovi sponsor. Come riporta Tuttosport, quello principale, che comparirà sulla parte frontale, sarà Socios.com, mentre sul retro comparirà la scritta Lenovo. Resta da individuare solo quello che si leggerà su una manica; tutti insieme frutteranno alle casse dei nerazzurri 30 milioni di euro, ovvero la cifra che Suning sperava di ricavare dalla sostituzione dello storico sponsor Pirelli: "Solo la conclusione di queste negoziazioni dirà se i calcoli della proprietà nerazzurra sono stati corretti, tenendo conto della differenza di peso internazionale tra un marchio come Pirelli (famosissimo anche grazie alla sua decennale presenze in altri sport, a partire dalla Formula Uno) e Socios.com", scrive il quotidiano.