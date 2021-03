Inter, 50 punti da quando Conte è tornato al 3-5-2: la svolta tattica che può decidere il titolo

vedi letture

In un ideale girone iniziato nella partita d'andata contro il Sassuolo, ovvero quando Conte dopo la vittoria in rimonta contro il Torino per 4-2 decise di tornare all'antico puntando tutto sul 3-5-2, i nerazzurri hanno conquistato ben 50 punti, arrivando a mangiarne addirittura ben 14 al Milan che in quel momento era saldamente in testa alla classifica. Una svolta tattica che ha portato immediati benefici nei singoli: da Brozovic di nuovo regista al rinato Perisic sulla fascia, fino ovviamente a Eriksen, che dopo 12 mesi dal suo arrivo in Italia, si è trasformato nel centrocampista di qualità che i dirigenti interisti forse stavano già cercando altrove. Sabato riaffronteranno la squadra di De Zerbi con l'intento di fare nuovamente bottino pieno, per continuare ad alimentare il sogno scudetto e dunque l'interruzione della lunghissima egemonia juventina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.