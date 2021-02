Inter, 8 vittorie su 8 per ora a San Siro. Ma il Genoa con Ballardini ha perso solo una volta

Presa la testa del gruppo, l’Inter cerca l’allungo per lasciare indietro gli altri. I nerazzurri - sottolinea il Corriere della Sera - hanno vinto tutte le ultime partite di campionato giocate a San Siro: otto su otto. Arriva però un avversario scomodo, il Genoa restaurato dalla cura Ballardini. Da quando dieci partite fa c’è stato il cambio di allenatore (21 dicembre), i rossoblù hanno perso soltanto una volta, proprio come l’Inter, e da allora vantano la difesa migliore dopo quella di Conte. Con una rincorsa eccezionale, il Genoa è uscito dalla zona retrocessione, si è sistemato nel ventre caldo della classifica e rischia di essere un ostacolo non facile da aggirare. Vincere però significa aggiungere pressione sul Milan, impegnato in serata a Roma, e provare a consolidare la fuga, allo stato solo accennata. L’Inter dell’ultimo periodo ha numeri impressionanti e, dopo aver vinto tutti gli scontri diretti (Milan, Juve, Lazio), deve ora capitalizzare al massimo il vantaggio di poter lavorare con settimane libere da altri impegni.